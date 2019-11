Festa in rosa per Stella Vieri! L'abito tradisce la Caracciolo

L’intenzione di allargare la famiglia c’è, stando a quanto hanno affermato sorridenti ed innamorati Christian Vieri e Costanza Caracciolo nel corso della loro intervista doppia, rilasciata a Verissimo tempo addietro.

E quel pancino che spunta, sotto l’abito di Costanza, durante i festeggiamenti organizzati in occasione del primo compleanno della piccola Stella non lasciano molto all’immaginazione.

Anche se mancano affermazioni che rafforzino questo indizio, l’immagine postata sulle stories lascia intravedere le rotondità tipiche della gravidanza accentuate dalla posizione scelta per la foto scattata per ricordare questi istanti così speciali per la coppia Vieri-Caracciolo.

Circondati da familiari e dagli amici più stretti, la coppia ha voluto regalare alla loro Stella una festa intima, ma curata in ogni dettaglio come svela e ribadisce Costanza su Instagram.

A fare da tema principale è proprio il nome della bimba, Stella, che ricorre nelle immagini scelte come sfondo del tavolo dove sono raccolte la torta e le leccornie preparate per gli ospiti. I palloncini, poi, fanno da cornice al locale milanese scelto per accogliere tutti i loro affetti in un giorno così importante.

Tra gli amici presenti, che hanno fatto i loro auguri alla primogenita della coppia, Davide Bombardini, Cecilia Capriotti e Cristian Brocchi. Tutti presenti per regalare un sorriso a Stella e attendere l’atteso, secondo annuncio.

VIRGILIO SPORT | 19-11-2019 12:46