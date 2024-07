Fidanzata Calafiori smentisce tutto: non ho profili Tik-Tok, tutto falso, farò denunce

Rottura della relazione e passaggio all'Arsenal: questo l'annuncio attribuito alla ragazza dell'azzurro che assicura di non avere profili: denuncerò

In tempi social siamo abituati ad annunci roboanti fatti da familiari dei diretti interessati o ad ingenui spoiler poi puntualmente rimossi. Talvolta, però, capita che la notizia sia un vero e proprio fake. Questo sembra il caso di Benedetta Boeme, fidanzata di Riccardo Calafiori che ieri avrebbe ufficializzato il passaggio del suo partner all’Arsenal via TikTok e la rottura del fidanzamento. Il problema è che la ragazza non ha alcun account su quella piattaforma, tant’è che oggi dopo aver smentito ha dichiarato l’intenzione di procedere per vie legali.

Il grande salto di Calafiori: lo attende l’Arsenal

Che sia stato annunciato oppure no, Riccardo Calafiori è destinato a lasciare il Bologna per trasferirsi all’Arsenal. Dopo la telenovela Juve, per il difensore cresciuto nella Roma ed esploso sotto la guida di Thiago Motta è giunto il momento di migrare all’estero per tentare il grande salto. I londinesi hanno già trovato l’accordo sia col calciatore che con il suo club di appartenenza: per l’ufficialità manca solamente che i felsinei raggiungano l’intesa col Basilea che dovrebbe incassare il 40% della somma totale.

L’annuncio poi la smentita: il post di Benedetta Boeme

E qui entra in gioco la sua fidanzata che ieri avrebbe fatto un annuncio per comunicare – tra le altre cose – il passaggio del difensore ai Gunners. Benedetta Boeme è stata però costretta a smentire tramite un post su Instagram: “Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere. Questo è il mio unico profilo social, io non mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicata, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali“.

Boeme a Londra con Calafiori?

Su TikTok, però, la Boeme non aveva soltanto parlato del futuro professionale di Calafiori. L’annuncio che aveva fatto più notizia, in realtà, era stato quello sulla fine della loro relazione. Con motivazione relativa a un video che vedeva protagonista lo stesso calciatore con un’altra ragazza mentre era in vacanza. In attesa di capire se la giovane donna, diventata famosa per l’irruzione davanti alle telecamere nella festa Champions del Bologna, accompagnerà il difensore a Londra si attendono sviluppi sia di mercato che di gossip.