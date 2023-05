Fidelis Andria, cessione societaria in corso

L'amministratore delegato del club pugliese Pietro Lamorte: "Trattativa da concludere"

La Fidelis Andria – neoretrocessa in Serie D insieme alla Viterbese dal girone C di Serie C – comunica ai suoi tifosi che è in corso una trattativa in fase di due diligence avanzata per la cessione del club ad un gruppo di imprenditori italiani. Il gruppo è rappresentato dal signor Federico Raschi che ha già avuto diversi contatti con l’attuale proprietà.

“Voglio precisare che la trattativa, pur essendo avviata già da alcune settimane grazie al lavoro certosino dell’advisor MergersCorp – spiega l’amministratore delegato Pietro Lamorte – deve ancora raggiungere le fasi conclusive che prevedono la fine della due diligence e la documentazione bancaria di evidenza fondi. Tutte le operazioni di marketing territoriale che il potenziale acquirente ha già presentato da ieri sono funzionali ad una sua indagine di mercato che ha ritenuto opportuno effettuare prima di un eventuale closing”.