FIFA 19: chi sono i tre protagonisti de Il Viaggio: Campioni?

Come vi avevamo già raccontato, tra le tante novità e conferme di FIFA 19 (in uscita il prossimo 28 settembre) c’è il ritorno de Il Viaggio con il nuovo capitolo “Campioni“, che avrà come protagonista Alex Hunter con la maglia del Real Madrid.

Ma quella di Hunter è solo una delle 3 carriere che i player potranno vivere nella nuova edizione: lo ha fatto sapere ha EA Sports attraverso un comunicato stampa, aggiungendo che saranno giocabili le storie di Kim Hunter, la sorellastra di Alex che esordisce per la prima volta nel calcio femminile, e quella di Danny Williams, che cerca di imporsi nella Premiere League inglese.

Cari lettori, potrete passare facilmente da un personaggio all’altro quando lo desideriate; le storie, infatti, si intrecciano e avvengono contemporaneamente. In questa modalità sono stati inseriti anche Neymar Jr., Paulo Dybala, Kevin Bryune, Alex Morgan e tanti altri ancora.

Andiamo con ordine e conosciamo meglio i tre protagonisti de “Il Viaggio”. Cominciando proprio dal suo personaggio principale, colui che fu presente fin dal principio: Alex Hunter. I primi due capitoli della trilogia lo hanno visto dare il via a un’importante carriera: ha firmato con la società di Premier League che aveva scelto, è stato dato in prestito nella Championship e ha trascorso metà stagione nella Major League Soccer per poi far ritorno in Europa. Qui potrà realizzare il suo più grande sogno: indossare la divisa del Real Madrid (così come accadrà nel nuovo capitolo).

Parliamo ora della sua sorellastra, Kim Hunter: giovane promessa del calcio femminile, americana, il suo sogno nel cassetto è quello di giocare ai livelli più alti. Kim incontra Alex per la prima volta dopo che lui si è trasferito ai LA Galaxy, dietro il consiglio del padre. Subito dopo Kim ha esordito con la nazionale femminile degli Stati Uniti. In FIFA 19 rappresenterà il suo Paese nella Women’s World Cup.

E infine Danny Williams, che Alex ha conosciuto durante i provini nell’Accademia del calcio nazionale. La partenza tra i due non è delle più positive, ma con il tempo diventano prima compagni e poi grandissimi amici. Poi, quando Alex va a Los Angeles, la sua vecchia società lo sostituisce con Danny. Ne Il Viaggio: Il ritorno di Hunter, lotta per il ruolo da titolare con una serie di performance convincenti.

HF4 | 28-08-2018 08:30