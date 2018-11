FIFA19, come migliorare? Trucchi e consigli di un professionista

FIFA 19 ha portato una rivoluzione nel calcio videoludico mondiale. Tra licenze sterminate e un gameplay sempre più realistico e spettacolare è praticamente impossibile non rimanerne innamorati. Ma per migliorare sempre di più è meglio attenersi a qualche regola, come quelle che Ryan Pessoa – membro del team Hashtag United e atleta esportivo ufficiale di Red Bull – ha rivelato al Daily Mail.

FIFA 19: per migliorare bisogna essere attenti a tutte le fasi di gioco

La prima regola riguarda il sistema di tiro Timed Finishing. È importante allenarsi molto a riguardo partendo dal livello di difficoltà più basso, in quanto gestisce le conclusioni a rete in una maniera del tutto differente rispetto agli altri titoli della serie. Dall’altro lato della barricata, invece, l’ideale è prendere il controllo manuale del portiere con lo stick analogico destro.

Un occhio di riguardo va dato agli schemi di gioco, che possono trasformare completamente le sorti di una partita. L’importante è studiare prima le posizioni dei propri giocatori, in modo da far sì che sui tiri piazzati colpiscano al volo o addirittura in rovesciata. I calci di punizione o i corner possono così diventare pericolosi quanto un rigore, trasformandosi nelle occasioni migliori per far gol.

Infine, anche la difesa merita la sua parte. Anzi, contrariamente a quello che fa il giocatore medio, bisogna smettere di lasciare questa delicata fase di gioco in mano alla CPU. I difensori – come detto precedentemente per il portiere – possono salvarci in più di un occasione, e il loro controllo diventa fondamentale su eventuali azione in contropiede da parte degli avversari.

HF4 | 05-11-2018 14:30