FIFA 19 e Fantacalcio: a confronto i valori dei top della Serie A

Prima del calcio videogiocato, la serie A è stata al centro di un altro gioco diffuso in tutta Italia: il Fantacalcio. I fantallenatori resistono tutt’oggi numerosi, dando vita ogni anno a una gran quantità di Leghe sparse per tutto lo Stivale. Inutile dire che quelli che hanno più familiarità con la statistica si sono accorti di un piccolo particolare: perché i valori dei giocatori in FIFA 19 sono a volte completamente differenti da quelli del Fantacalcio?

FIFA 19 e Fantacalcio offrono valutazioni antitetiche: il motivo sta nelle regole

A chiederselo sono stati anche quelli di Fantagazzetta (considerati tra i principali riferimenti quando si tratta di aste del Fantacalcio), confrontando le proprie quotazioni con i rating assegnati da quelli di EA Sports in FIFA 19. In cima alla lista c’è giustamente CR7: Cristiano Ronaldo è considerato il pezzo pregiato del nostro campionato sia dai videogiocatori che dai fantallenatori, con questi ultimi che sono arrivati a svenarsi per averlo.

Ma poi? Le cose cambiano in maniera quasi stupefacente. Nell’elenco dei migliori attaccanti presenti in FIFA, infatti, Ronaldo è seguito in ordine da Dybala, Insigne, Higuain e Icardi. Secondo le statistiche di Fantagazzetta, invece, nella top-5 la Joya della Juve e lo Scugnizzo del Napoli sono sostituiti da Immobile e Dzeko. Perché? Molto semplice, il Fantacalcio è improntato sul gol e privilegia le prime punte, mentre in FIFA vengono premiate altre abilità, come il dribbling, la tecnica e la velocità.

Negli altri reparti le differenze sono ancora più marcate, in quanto nel Fantacalcio sia i centrocampisti che i difensori vengono valutati in base alla loro capacità di guadagnare bonus e non ottenere malus (ammonizioni ed espulsioni). Va da sé che gli uomini più “fisici” perdono il confronto rispetto a quelli dal gol facile. Così, se in cima alla lista dei migliori difensori di FIFA troviamo colonne invalicabili come Chiellini e Koulibaly, in quelle del Fantacalcio si privilegiano terzini come Alex Sandro o Kolarov.

E i portieri? Qui ci viene quasi da ridere. Nessun fantallenatore sano di mente spenderebbe cifre folli per un ‘secondo’ come Pepe Reina del Milan o Mattia Perin della Juve. Eppure in FIFA sono entrambi nella top-5, insieme ai loro ‘primi’ Donnarumma e Szczesny, per via delle loro caratteristiche prese nel complesso. Nel Fantacalcio, invece, di norma i portieri di riserva hanno un valore quasi nullo, dovuto alle scarse presenze che possono collezionare in un campionato.

