Fifa 19, EA Sports toglie Ronaldo dalla copertina: ecco perché

Vi ricordate la vicenda di Cristiano Ronaldo e l’accusa di stupro? Erano i primi giorni di ottobre 2018 e il calciatore portoghese era ‘scomparso‘ dai siti ufficiali di EA Sports, nonostante fosse l’uomo copertina di Fifa 19. Già, la casa produttrice del titolo calcistico aveva preso tempo in attesa di capire le reali responsabilità del giocatore. A distanza di qualche giorno, però, tutto era tornato come prima.

Electronic Arts ha recentemente mostrato la nuova cover di Fifa 19 e, sorpresa, Ronaldo non c’è. Sembrerebbe che l’azienda abbia preso molto sul serio la vicenda dello stupro, fino a decidere di allontanarsi dalla figura dell’attaccante portoghese come testimonial del gioco. L’attaccante non è stato solo rimosso dalla copertina, ma anche da tutto il materiale promozionale del titolo.

Ea Sports ha deciso dunque di prendere le distanze da un ‘presunto stupratore’. La scelta sembrerebbe essere stata apprezzata dalla community internazionale di FIFA. C’è chi addirittura ha rimproverato l’azienda per non averlo fatto prima. Attualmente la nuova copertina, che potete vedere in un tweet condiviso da Electronic Arts, mostra un trio d’eccellenza: Neymar, Dybala e De Bruyne.

Ronaldo, nel frattempo, si consolerà col il suo record in Serie A: il calciatore ha collezionato con la Juventus 9 trasferte di fila con gol.

HF4 | 12-02-2019 08:30