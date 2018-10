FIFA 19, ecco come riprodurre il modulo 4-3-3 della Juventus

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come replicare lo schema di gioco di Maurizio Sarri in Fifa 19, il titolo calcistico firmato EA Sports. Stavolta vogliamo parlare di un’altra grande squadra, la Juventus, soprattutto da quando ha acquistato Cristiano Ronaldo, testimonial numero 1 del gioco. Il modulo di cui vi andremo a parlare, ovviamente, è il 4-3-3 di Massimiliano Allegri. Cominciamo…

Partiamo con la Difesa e in questo caso si tratta di “Pressing una volta persa palla“: sarà importante recuperare il pallone il più velocemente possibile per correre verso la porta avversaria. Vediamo ora i settaggi: la profondità a 5/10 e l’ampiezza a 7/10, per una difesa bassa e una maggiore copertura di campo e meno spazio sugli esterni.

-Terzino destro –> Attacco equilibrato, Intercettazioni normali, Sovrapponiti;

-Centrale destro –> Resta dietro in attacco, Intercettazioni normali;

-Centrale sinistro –> Resta dietro in attacco, Intercettazioni normali;

-Terzino sinistro –> Partecipa all’attacco, Intercettazioni normali, Sovrapponiti.

Ecco i settaggi del centrocampo:

–Centrocampista difensivo centrale –> Difesa equilibrata, attacco equilibrato, Intercettazioni moderate, Copertura al centro;

–Centrocampista destro –> Attacco equilibrato, Inserimento per i cross equlibrato, Intercettazioni aggressive, Resta in posizione, Copertura sulle fasce;

–Centrocampista sinistro –> Attacco equilibrato, Resta al limite per il cross, Intercettazioni aggressive, Resta in posizione, Copertura sulle fasce.

Pensiamo adesso all’offesa. Dovrete impostare lo Stile Attacco su Manovra veloce, con un’ampiezza piuttosto stretta (6/10): questo vi consentirà di accentrare i vostri giocatori, lasciando spazio ai terzini sulla fascia. È raccomandabile mantenere a 8/10 l’opzione Giocatori in area, per evitare di squilibrare la squadra e rimanere scoperti nella linea mediana. Mentre sia Punizioni sia Angoli dovranno essere settati a 4/5, per far salire i centrali difensivi in quelle occasioni.

Per un attacco in pure stile Allegri, dunque, settate così i vostri giocatori:

-Attaccante destro –> Supporto in difesa base, Taglia dentro, Supporto equilibrato, Entra in area per il cross, Intercettazioni normali;

–Attaccante centrale –> Gioca largo, Fai salire la squadra, Intercettazioni aggressive, Supporto in difesa base;

–Attaccante sinistro –> Rimani in avanti, Taglia dentro, Supporto equilibrato, Entra in area per il cross, Intercettazioni normali.

Pronti a mettere gli scarpini e asfaltare l’avversario nei panni del club juventino in FIFA 19?

HF4 | 29-10-2018 09:30