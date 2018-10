Fifa 19, ecco come emulare il gioco di Sarri nel calcio virtuale

Dopo il successo del Napoli nella scorsa stagione, e grazie ai risultati ottenuti dalla squadra sotto la guida di Maurizio Sarri, si è diffuso il cosiddetto fenomeno del “Sarrismo“. Un termine che, se provate a cercare sul web, è perfino presente nell’archivio di Treccani: “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva”. E se portassimo il Sarrismo in FIFA 19?

Non è la prima volta che il videogioco firmato EA Sports emula il piano strategico di un grande allenatore. Nel 2013 fu la volta di Pep Gaurdiola e del suo Barcellona, con il tiki tika da implementare in FIFA grazie agli strumenti messi a disposizione nel gioco (il modulo emulato era il falso nueve: 4-3-3 con Messi come prima punta). Ecco allora che quest’anno, con FIFA 19, è Maurizio Sarri il protagonista grazie al suo Sarri-ball.

Il modulo scelto per seguire il Sarrismo è il “4-3-3 contenimento“. Per emularlo vi basterà impostare la difesa su “Pressing Costante”; la profondità settata a 8/10 (per una difesa alta) e l’ampiezza della difesa a 6/10 (per assicurarsi di mantenere distanze adeguate). Ecco i settaggi per quanto riguarda la difesa: Terzino destro –> Attacco equilibrato, Intercettazioni normali, Sovrapponiti; Terzino sinistro –> Partecipa all’attacco, Intercettazioni normali, Sovrapponiti. Per i difensori centrali lascerete i parametri normali.

Pensiamo ora al centrocampo. Per quanto riguarda il play basso potrete usare i settaggi già suggeriti; mentre le due mezze ali avranno: una caratteristiche di possesso e fantasia, l’altra di pressing e inserimento. Imposterete poi il Centrocampista Centrale Destro: intercettazioni normali, svaria, copertura al centro, attacco equilibrato, inserimento cross equilibrato; mentre il Centrocampista Centrale Sinistro: intercettazioni normali, svaria, copertura sulle fasce, partecipa all’attacco, inserimento cross equilibrato.

Per un attacco in pure stile ‘Sarri’ dovrete impostare la voce “possesso palla”, con una distribuzione di uomini in area di 4/10 e un’ampiezza di 8/10. Ecco i settaggi: Attaccante Destro –> supporto in difesa base, taglia dentro, supporto equilibrato, entra in area per il cross; Attaccante Sinistro –> supporto in difesa base, svaria, supporto equilibrato, resta al limite per il cross; Attaccante Centrale –> rimani centrale, fai salire la squadra, supporto in difesa base.

Siete pronti a scendere in campo in FIFA 19 secondo lo schema di Maurizio Sarri?

HF4 | 23-10-2018 09:30