FIFA 19 Fut, vuoi vincere? Ecco allora i giocatori da acquistare

Fifa Ultimate Football è uno degli elementi portanti di FIFA 19, un vero e proprio ‘gioco nel gioco’ al quale partecipano moltissimi appassionati. Ebbene, sappiate che per dare il meglio nella nuova edizione di FUT è necessario seguire alcune semplici regole: agire sui campionati che conosciamo meglio, partecipare alle sfide per ottenere premi bonus e cercare di costruire una squadra equilibrata nella quale esista una grande intesa tra i giocatori. Ma per decidere quale calciatore acquistare, ecco qualche utile consiglio…

FIFA 19, FUT: a centrocampo i giocatori da acquistare assolutamente

I migliori hanno un punteggio generale molto alto, frutto dei valori assegnati da Electronic Arts in base a una stima delle loro caratteristiche reali. Se avete quindi la possibilità di comprare uno di loro, non fatevela scappare e cercate di metterlo in squadra – tenendo ovviamente sempre conto della sua corretta integrazione con il vostro modo di giocare e i suoi nuovi compagni.

L’idea generale non è quella di doversi aggiudicare per forza nomi estremamente altisonanti, ma giocatori che possono poi farci vincere quante più sfide possibili. Scordatevi i vari Neymar e Ronaldo, quindi, e puntate invece su difensori come Kostas Manolas della Roma o Joshua Kimmich del Bayern Monaco! Le loro sono caratteristiche ben distribuite che, senza picchi estremi, vi possono essere utili nel vostro team FUT (e anche nella modalità Il Viaggio).

La chiave passa ovviamente dal centrocampo, e qui i nomi sono tantissimi: Marco Asensio, Koke, Riyad Mahrez, Blaise Matuidi e Sergej Milinkovic-Savic, che possono fare da supporto speciale a quattro grandi attaccanti come Edin Dzeko, Zlatan Ibrahimovic, Marco Reus e Raheem Sterling.

HF4 | 11-10-2018 08:30