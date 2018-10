FIFA 19, Il Viaggio: i dettagli del terzo capitolo di Alex Hunter

Circa un mese prima dell’uscita di FIFA 19, vi avevamo svelato alcune novità della modalità “Il Viaggio: Campioni“, il terzo e ultimo capitolo della saga di Alex Hunter: questa volta il nostro protagonista ha due validi compagni d’avventura, Kim Hunter, la sorellastra e giovane promessa del calcio femminile, e Danny Williams, che Alex ha conosciuto durante i provini nell’Accademia del calcio nazionale.

Nella nuova edizione sembra ancora di più di assistere a un film: trattandosi dell’atto conclusivo della trilogia, l’intento di EA Sports era quello di raccontare una storia che travolgesse i fan, sfruttando a questo proposito la licenza della Champions League. Ci saranno riusciti? Vediamo, allora, insieme come comincia il capitolo della season finale.

Il calcio è sudore, passione, sacrifici e competizione, senza mai un momento di resa: è proprio così che inizia la nuova avventura de Il Viaggio in FIFA 19, con un’immagine del calcio nella sua natura primordiale, dove fango e virilità sono gli ingredienti principali del più puro e accanito agonismo. E comincia indietro nel tempo, sul campo di calcio dove correva il grande campione Jim Hunter, nonno di Alex, del quale il nipote ha seguito fiero le orme. Potremo giocare con lui una partita in una grafica ‘old style’ che ci consentirà di ‘viaggiare’ nel tempo.

Qualche minuto di gioco, nonno Jim che mette in rete il suo centesimo goal e si ritorna al giorno d’oggi dove troviamo Alex e Kim Hunter, insieme all’amico Danny Williams. Come vi avevamo già detto, la narrazione è divisa per ciascun personaggio, e gli utenti potranno decidere di cambiare prospettiva in qualsiasi momento del gioco. In questo ultimo capitolo, ogni protagonista ha una sua visione del calcio e forse quella del protagonista è proprio quella più in declino: infatti Alex, dopo aver raggiunto le vette più alte del calcio, comincia a circondarsi di persone che si preoccupano principalmente di curare la sua ‘immagine’.

