Fifa 19, quando ci sarà l'aggiornamento delle classifiche

Sta per arrivare quel momento dell’anno: Fifa 19, infatti, sta per ricevere l’aggiornamento delle classifiche. Stiamo parlando della valutazione delle prestazioni dei calciatori durante la prima metà della stagione: come cambieranno i rating? L’anno scorso l’update del titolo firmato EA Sports è avvenuto il 25 febbraio, perciò ci aspettiamo che anche quest’anno la data sia più o meno questa.

Oltre alle classifiche, potrebbero cambiare anche altri aspetti, come le mosse delle abilità, la posizione e il club. Naturalmente non parliamo solo dei migliori giocatori dei campionati più importanti. L’aggiornamento interesserà anche i calciatori delle serie inferiori, a seconda dei risultati ottenuti nella stagione finora. Per essere sempre al corrente degli update, gli utenti dovranno fare riferimento al database delle stagioni online, che terranno conto degli alti e bassi settimanali nelle valutazioni dei giocatori.

Se la console è connessa a internet, sarà possibile controllare gli elenchi delle stagioni online e della Modalità Carriera per quanto riguarda le valutazioni dei giocatori. Tuttavia, gli utenti potrebbero dover iniziare un nuovo gioco di carriera per aggiornare i nuovi valori. Anche le carte speciali in FIFA Ultimate Team Club possono possono ‘riflettere’ gli update.

Teniamoci pronti in questi giorni…

HF4 | 06-02-2019 08:30