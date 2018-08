FIFA 19: quello che dovete sapere sulla modalità Sopravvivenza

Fifa 19 continua a far parlare di sé, in vista dell’uscita il 28 settembre. Il titolo firmato EA Sports ha annunciato che includerà la modalità Sopravvivenza: ci verrebbe da pensare a Ultimo Rimasto, già visto nello spin-off FIFA Street. Lo ha segnalato in un tweet il sito francese FifaGamersBlog, trovando poi conferma in altri magazine online.

Sarà possibile giocare alla modalità Sopravvivenza in FIFA 19 accedendo da House Rules nella sezione Calcio d’Inizio: ogni volta che la vostra squadra segnerà un gol, un giocatore del team avversario sarà eliminato. Naturalmente vincerà il player che riuscirà a segnare con tutti i suoi calciatori, eliminando il club rivale.

Una novità interessante, soprattutto perché finora siamo stati abituati ad aspettarci la modalità Sopravvivenza solo in titoli come Call of duty o Minecraft: questa tipologia prevede che il giocatore sopravviva il più a lungo possibile, con l’aumento delle difficoltà di pari passo; ma può richiedere anche il raggiungimento di un punto preciso prima di terminare il gioco.

Insomma, i fan di FIFA 19 non avranno proprio tempo di annoiarsi con tutte le novità che la EA Sports ha promesso, tra cui, come vi abbiamo raccontato di recente, la Champions League e, nello specifico, la modalità Carriera. Ancora un po’ di pazienza e saremo pronti a scendere in campo!

