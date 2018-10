Fifa 19 Ultimate Team: il trucco per aumentare i vostri crediti

FIFA 19 è ormai giocabile da quasi una settimana e tutti i player sono intenti a formare la propria squadra, cercando di scegliere i giocatori migliori. Certo, come nel calciomercato reale, tutto dipende dalla disponibilità economica di chi acquista. Ecco allora che sul web ci si ingegna già su come accumulare crediti nella modalità Ultimate Team. Vediamo allora in che modo incrementare il vostro capitale ‘virtuale’ per la formazione della migliore rosa possibile.

Partiamo col metodo più ‘ovvio’, cioè quello di giocare le partite: più match disputerete, maggiori saranno i guadagni; naturalmente i ricavi dipenderanno dalle prestazioni durante la gara, come il numero di tiri in porta, i goal, i falli etc… Chiaramente sarà fondamentale vincere, cosicché potrete posizionarvi nel migliore dei modi nelle classifiche Rivals e aggiudicarvi premi settimanali. Cruciali saranno anche le sfide giornaliere: portare a termine i compiti che il gioco vi assegnerà, vi farà accumulare ulteriori crediti.

Rimanendo in tema di sfide, importantissimo sarà partecipare alle Squad Battles e alla FUT Champions Weekend League di FIFA 19: più vittorie raggiungerete maggiori ricompense potrete portare a casa. Come nel mondo del calcio reale, tenete sempre d’occhio il mercato di FIFA 19 Ultimate Team: il prezzo dei calciatori può salire o scendere; sarà dunque bene considerare questa variante in fase di un acquisto dai Team of the Week.

Ultimo, ma non meno importante, la Web App di cui vi avevamo già parlato prima ancora che il titolo EA Sports uscisse ufficialmente. Una volta istallata, se accederete ogni giorno potrete raccogliere diverse ricompense: in ogni pacchetto di carte troverete 4 carte, di cui una potrebbe essere di bronzo, d’argento o d’oro, ciascuna con uno specifico valore. Se sarete fortunati, poi, troverete una carta Speciale, che potrete decidere di conservare per la vostra squadra a Fifa Ultimate Team o rivendere per ottenere Fifa Coins.

HF4 | 08-10-2018 08:30