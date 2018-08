FIFA eWorld Cup 18, l'Arabia Saudita vince la coppa: com'è andata

La FIFA eWorld Cup 18 parla arabo, cari lettori! La grande finale del torneo mondiale di Fifa, che si è svolta a Londra presso l’O2 Arena lo scorso 4 agosto, ha visto la vittoria dell’Arabia Saudita con Mossad Aldossary, alias Msdossary, che ha battuto il belga Stefano Pina nella sfida finale con un sonoro 4-0.

In gara 32 dei migliori player FIFA del mondo (16 su Xbox e 16 su Playstation) che si sono battuti per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. Lo scorso anno aveva vinto Gorrilla, che stavolta però ha perso la sua occasione ai quarti di finale, lasciando a Msdossary l’opportunità di giocarsi la finale. E il player di Sauid Arabia non ha disatteso le aspettative, portandosi a casa, oltre al titolo, un montepremi di 250mila dollari (circa 214mila euro). Msdossary sarà anche invitato ai Best FIFA Football Awards.

“Questa vittoria compensa tutto il duro lavoro e la dedizione che io e il mio team gli abbiamo dedicato. Vincere la Grand Final della FIFA eWorld Cup e diventare campione del mondo è un sogno che diventa realtà per me, i miei amici, la famiglia e i sostenitori. Sono veramente senza parole in questo momento” – ha dichiarato il neo campione.

Un evento, quello di FIFA eWorld Cup 18, che ha confermato la portata del fenomeno esportivo nel mondo. Lo ribadisce anche Jean-Francois Pathy, il direttore dei servizi di marketing della FIFA: “L’evento storico di quest’anno ha registrato livelli di crescita avanzati e ha avuto un ruolo chiave nel coinvolgere nuovi giocatori, fan e pubblico su piattaforme digitali e tradizionali. Mentre il più ampio ecosistema continua a svilupparsi, FIFA sta giocando un ruolo chiave nell’incoraggiare i giovani e il pubblico in tutto il mondo a giocare a calcio, virtualmente o di persona”.

HF4 | 06-08-2018 08:30