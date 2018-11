FIFA Mobile: i pro e i contro della nuova stagione

Arriva finalmente la nuova stagione di Fifa Mobile, grazie all’ultimo aggiornamento dell’App per Android e iOS Fifa Calcio. Le novità introdotte in questa nuova release riguardano alcuni aspetti fondamentali del gioco quali i classici aggiornamenti di mercato e perfezionamenti al gameplay, ma prevedono anche una nuova modalità e diversi miglioramenti grafici. Per scoprirle basta scaricare gratuitamente l’App dagli Store ufficiali dei vostri dispositivi Android o Apple.

Fifa Mobile: la nuova stagione comincia con grafica migliorata ma alcuni problemi

Il gioco utilizza un motore grafico migliorato, che rinnova in maniera decisiva le animazioni. I movimenti in campo sono resi in maniera molto più fluida, con dettagli sempre più precisi. Anche i volti dei calciatori sono stati perfezionati in maniera più dettagliata. È stato inoltre creato un sistema di intelligenza artificiale votato a gestire le azioni di gioco con meccaniche estremamente realistiche anche in allenamento.

La nuova modalità si chiama Testa a Testa e consiste essenzialmente nella possibilità di sfidare player reali provenienti da tutto il mondo. Si tratta di una novità interessante ma compatibile solo con gli smartphone di fascia alta. È inoltre stata aggiunta la funzionalità Chemistry per Ultimate Team. È un sistema già comparso su PS4 e Xbox One, che consiste in premi per coloro che creano squadre con giocatori provenienti dallo stesso club o dallo stesso paese.

Tutto sembra altamente emozionante, ma c’è tuttavia da segnalare qualche problema… C’è chi se la prende con il sistema di acquisti, che alla lunga finisce per discriminare chi non compra nulla in-game. Altre criticità sono state mosse rispetto alla grafica, spesso piena di glitch e bug. Infine, dopo aver effettuato l’aggiornamento, in molti hanno denunciato una perdita di tutti i progressi raggiunti nella versione precedente…

HF4 | 13-11-2018 15:30