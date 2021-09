FIGC, Gravina: "Apertura stadi al 100%? La aspetto in tempi rapidi"

Intervenuto al termine del Consiglio federale, il numero uno della Figc Gabriele Gravina torna a parlare della tanta agognata apertura degli stati al 100% della capienza. Queste le sue parole riportate dal sito Sky Sport:

“L’apertura degli stadi al 100%? Me la aspetto in tempi rapidi, anche perché nel resto d’Europa l’apertura è totale. Intanto aspettiamo il 75%, che al momento non c’è, poi il 100% ma non facciamolo diventare fondamentale visto che anche con il 50% i tifosi in molti stadi comunque non ci vanno. Non ci serve il 75%, tanto non la utilizzo se me lo dicono oggi. Non è che riapro e faccio il pienone. Non è tra le mie priorità assolute. Le società faranno ancora più fatica”.

Nel corso di questa settimana il CTS ha fatto un passo avanti, lo ricordiamo, estendendo la capienza degli stadi al 75% in zona bianca e per coloro muniti di green pass.

OMNISPORT | 30-09-2021 17:04