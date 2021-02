FIGC, Gravina rieletto presidente: sconfitto Sibilia

Gabriele Gravina rieletto presidente della FIGC: battuto il suo vice Cosimo Sibilia, inizia il secondo mandato per lui. Per Gravina 369,84 voti, pari al 73,45% delle preferenze. Per Sibilia 132,17 voti pari al 26,25%.

“Grazie per dedizione e fiducia, non ci fermeremo. Il nostro mondo sta vivendo un momento di grandissimo stravolgimento, un’emergenza di dimensioni planetarie ha chiuso i nostri stadi e fermato la gioia dei nostri giovani. Nella nostra partita il settore giovanile e le infrastrutture giocano un ruolo di primo piano. Nella nostra partita e’ fondamentale il presidio delle regole con il rafforzamento di arbitri e giustizia sportiva”.

Questo il discorso del confermato presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ricorpre questo incarico già dal 2018 e continuerà a farlo dopo questa rielezione.

Una iniezione di fiducia potente per Gravina, non tanto per la rielezione che era nell’aria, quanto per la supremazia netta rispetto a Sibiglia, visto che è stato rieletto con il 73,45% dei voti.

