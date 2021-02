FIGC, il Presidente Gravina continua ad invocare la riapertura degli stadi

Una delle questioni più impellenti per il mondo del pallone riguarda la riapertura degli stadi ai tifosi. Molti allenatori e giocatori nel corso delle ultime giornate di Serie A hanno ricordato la tristezza che si prova a giocare in un stadio vuoto senza tifosi, e anche le autorità governative non stanno rimanendo in silenzio. Lo stesso presidente della FIGC Gabriele Gravina, come già espresso in parecchie interviste, torna a chiedere al Governo italiano la riapertura degli stadi, seppur anche con capenza ridotta, per poter salvare il salvabile nel mondo del pallone.

Queste le sue paorle nel corso di un’intervista a “La Verità”:

“La ripartenza ha salvato il calcio dal baratro, ma il suo cuore pulsante, i tifosi, non può rimanere ancora a lungo lontano dagli stadi. Abbiamo avviato un’interlocuzione col CTS per le gare dell’Europeo che si disputeranno a giugno a Roma. Auspico quanto prima almeno l’apertura ai vaccinati in campionato”.

OMNISPORT | 21-02-2021 10:27