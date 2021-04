FIGC: l'ottimismo di Gabriele Gravina

La notizia dell’Ok del Governo alla presenza del pubblico all‘Olimpico per la partita inaugurale di EURO 2020 ha suscitato grandissimo entusiasmo in seno a tutti gli organi sportivi nazionali, dal Ministero dello Sport alla FIGC fino al CONI. All’apertura viene dato da tutti un grande valore simbolico, di ripartenza e di nuovo inizio dello sport italiano.

Uno dei più soddisfatti è senza dubbio il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che nei gironi scorsi ha mostrato tanto ottimismo per il futuro dopo questo anno terribile da un punto di vista sportivo. Queste le sue parole rilasciate all’ANSA:

“L’evento dell’11 giugno ha creato speranza e opportunità, credo ci siano buone possibilità di una riapertura generalizzata anche prima dell’Europeo. La Coppa Italia è una delle tante ipotesi insieme ad altri eventi che ci sono prima di giugno”.

Gravina si allinea poi con quanto detto nella giornata di ieri dal sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali, che aveva indicato questa riapertura come punto di partenza per la ripresa del sistema Italia:

“Tutto è legato alla riapertura generale di tutti i settori del Paese. Vogliamo ripartire, rispettando tempi e cadenze del Governo”.

OMNISPORT | 15-04-2021 13:11