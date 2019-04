Filippo Inzaghi e Angela Robusti, la storia prosegue

Filippo Inzaghi e Angela Robusti fanno coppia fissa ormai da un anno con estrema discrezione, complici forse le indiscrezioni che riferivano di una presunta gravidanza mai confermata dai diretti interessati. La loro relazione è nata così, nell’assoluta riservatezza, un’attenzione alla privacy che poco si concilia con quanto accaduto in passato soprattutto quando SuperPippo indossava ancora le casacche di Milan e Juventus e godeva di una popolarità assoluta, manifesta.

Per la Robusti, le cose sono andate un po’ diversamente. La compagna dell’allenatore, dopo aver concluso i suoi studi in Architettura (lavora come designer), ha tentato di emergere nel mondo dello spettacolo attraverso un percorso che potremmo definire classico.

Giovanissima, ha partecipato a Miss Italia, edizione 2012, senza conseguire il titolo che quell’anno fu assegnato a Giusy Buscemi. Nulla di irreparabile, nel caso di Angela che conquistò la fascia di Miss Veneto: continuò a lavorare poi come modella e a concentrarsi su un obiettivo chiaro, la televisione.

A scorrere il suo curriculum, foto e social, emerge la partecipazione della fidanzata di mister Inzaghi a Uomini e Donne, il dating game formato Maria De Filippi, nel ruolo di corteggiatrice. Allora le cose andarono così così: Luca Onestini, che la Robusti corteggiava, le preferì un’altra e l’esperienza si concluse senza lode e senza infamia.

Con Inzaghi, invece, le cose sembrano andare benissimo e per il tecnico potrebbe arrivare il momento di convolare a nozze dopo aver sfiorato il matrimonio in precedenza in rarissime occasioni. Che sia proprio Angela, la ragazza giusta per fare il grande passo?

VIRGILIO SPORT | 05-04-2019 11:26