Marciniak è l'arbitro della finale di Champions: i precedenti con l'Inter e la rabbia dei tifosi del Napoli

La finale di Champions League sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak. I precedenti con l'Inter raccontano di grandi imprese e sonore batoste, ma sono i tifosi del Napoli a gridare allo scandalo

22-05-2023 16:27

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Manchester City-Inter sarà arbitrata da Szymon Marciniak. Dopo aver fischiato nell’atto conclusivo del Mondiale in Qatar, il fischietto polacco dirigerà la finale di Champions League tra l’undici di Simone Inzaghi e i freschi campioni d’Inghilterra di Pep Guardiola. Un ulteriore importante attestato di stima da parte dell’Uefa per Marciniak che, però, ai tifosi del Napoli pare proprio non andare giù.

Champions League, la squadra arbitrale della finale

Szymon Marciniak dirigerà la finale della Champions League 2022-2023 che il prossimo 10 giugno vedrà l’Inter contendere il trofeo dalla grandi orecchie al Manchester City all’Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come assistenti. Quarto ufficiale Istvan Kovacs, mentre a Var ci sarà il tedesco Marco Fritz, con i polacchi Tomasz Kwiatowski e Bartosz Frankowski.

Gli ultimi incrocio di City e Inter con Marciniak

Sia i citizens, sia i nerazzurri hanno già incrociato il quarantaduenne nato a Plock, sulle rive del Vistola, in questa edizione della Champions: gli azzurri di Manchester proprio qualche giorno fa, nella semifinale vinta 4-0 con il Real Madrid; mentre i ragazzi di Inzaghi, nello 0-0 di con il Porto che, in virtù del rigore di Lukaku a San Siro, è valso l’accesso ai quarti di finale.

I precedenti di Marciniak con l’Inter

In totale, l’Inter è stata diretta da Marciniak in Europa in sette occasioni. Il bilancio è in equilibrio, con due vittorie, due sconfitte e tre pareggi. I due successi sono il 5-0 nel 2020 contro lo Shakhtar nella semifinale di Europa League e il 3-1 a Praga con lo Slavia ai gironi nel 2019.

Nel 2015, agli ottavi di Europa League arriva la prima sconfitta, con il pesante 3-1 per mano del Wolfsburg, che vinse anche al ritorno ed eliminò l’undici guidato in panchina da Roberto Mancini. Nella passata edizione della Champions League, i nerazzurri persero 0-2 l’andata degli ottavi di finale con il Liverpool, battuto solo 1-0 al ritorno, con una grande prova d’orgoglio e una prodezza di Lautaro che non valsero, però, il passaggio del turno.

Oltre al match del do Dragão, i restanti due pareggi sono l’1-1 con il Barcellona a San Siro nel 2018, nel girone che vide l’Inter chiudere come terza forza, dietro ai blaugrana e al Tottenham. Pareggio di ben altro rilevanza e conseguenza, infine, il sofferto e combattuto 3-3 al Camp Nou dell’ottobre scorso che, di fatto, ha spalancato le porte al passaggio del girone dopo un sorteggio da brividi con i catalani, il Bayern Monaco e il Viktoria Plzen.

La designazione di Marciniak fa infuriare i tifosi del Napoli

Allargando il raggio degli incroci tra le italiane e Marciniak, uno degli ultimi precedenti non ha certamente lasciato un buon ricordo ai tifosi napoletani, che non hanno mancato di criticare la direzione del fischietto polacco nel quarto di finale del Maradona contro il Milan. A scatenare le polemiche la mancata concessione del penalty agli azzurri di Spalletti sul contatto in area tra Lozano e Rafael Leao. Inevitabile, così, che le designazione del polacco per la finale scateni la polemica sui social.

“Stesso arbitro che non ha visto Leao che falcia Lozano?”, chiede ironicamente qualcuno e ancora: “Ci ha buttato fuori”, “Col Napoli è stato disastroso”, “Vergognoso“, “Magari è stato premiato per aver diligentemente svolto il compito assegnatogli…..magari..cmq è uno dei migliori arbitri in circolazione e in quella occasione non sappiamo l’errore di chi è stato,lui dal campo avrà visto una cosa che avrebbe dovuto correggere il var”, allude un altro tifoso e, infine: “Non bocciato è stato premiato per quanto doveva fare e ha fatto“.