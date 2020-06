Finale Coppa Italia, dove vedere Napoli-Juve in tv e streaming

La finale della tormentata Coppa Italia 2019-20 vede opposte il Napoli e la Juventus. Due squadre che alla vigilia della stagione erano indicate come sicure protagoniste sia in campionato che nella coppa nazionale, ma che invece stanno conoscendo mesi estremamente travagliati. I napoletani, dopo un terribile avvio di campionato, hanno addirittura cambiato allenatore passando dal maestro Ancelotti all’allievo Gattuso: ma con Ringhio in panchina la squadra ha lentamente ritrovato se non altro grinta e personalità risalendo la classifica, giocandosi un bell’ottavo con il Barcellona in Champions e centrando la finale di Coppa Italia. Quest’ultimo obiettivo, l’unico veramente raggiungibile in questa stagione, è stato ottenuto con una buonissima doppia prestazione in semifinale contro l’Inter. Nella gara d’andata gli azzurri riuscirono ad espugnare San Siro con un gol di Fabian Ruiz, e al ritorno pochi giorni fa, hanno imposto (pur tra non poche sofferenze) l’1-1 all’Inter di Conte raggiungendo così la finalissima di Roma.

Ad attendere il Napoli, ironia della sorte, la Juventus di Maurizio Sarri. Proprio l’allenatore toscano che due stagioni fa aveva guidato i partenopei in una meravigliosa cavalcata verso lo scudetto, interrottasi in modo inopinato a una giornata dal traguardo. Anche la Juve come il Napoli era indicata come una delle grandi favorite a inizio stagione. Poi il campo ha rivelato una realtà un po’ diversa: i tantissimi campioni in casacca bianconera, guidati dal profeta del calcio spettacolo stanno ottenendo risultati (e ci mancherebbe) ma senza mai esprimere un gioco brillante. La Juve è attualmente prima in campionato, impegnata in Champions (ma agli ottavi deve recuperare lo 0-1 di Lione) e in Coppa Italia. La finale per i bianconeri è arrivata al termine di una doppia semifinale contro il Milan, in cui Ronaldo e compagni non hanno certo impressionato per qualità di gioco.

Che finale sarà quella di stasera? C’è da aspettarsi un Napoli motivatissimo per almeno tre motivi: la Coppa Italia è l’unico trofeo obiettivamente raggiungibile in stagione, la tifoseria partenopea vede in questa sfida una specie di vendetta nei confronti dello squadrone bianconero e poi c’è sempre la voglia di fare uno sgarbo a Sarri e Higuain, due che avevano giurato eterno amore al Vesuvio e poi hanno fatto le valigie verso la Mole. La Juve dal canto suo vorrebbe regalare un trofeo ai suoi tifosi che da sempre sognano un triplete e ha bisogno di una forte iniezione di fiducia in vista dello stranissimo finale di stagione.

A livello di probabili formazioni Gattuso in porta presenterà Alex Meret al posto di Ospina, grande protagonista in negativo e in positivo contro l’Inter, la difesa a 4 con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e la coppia sentrale Koulibaly-Maksimovic (anche se c’è l’opzione Manolas che torna disponibile); a centrocampo il terzetto dovrebbe essere Demme-Fabian Ruiz-Zielinski e in attacco probabilissimo il ricorso al trio pesi-leggeri Insigne-Mertens-Callejon. La Juve invece oltre a Buffon in porta, dovrebbe proporre una difesa a 4 con Cuadrado e Alex Sandro esterni e Bonucci-DeLigt centrali; in mezzo Bentancur si prende la regia con Khedira e Matuidi a far legna, con Pjanic in dubbio; in attacco oltre a Cristiano Ronaldo, spazio a Dybala e a Douglas Costa ossia il tridente già visto con pochissima efficacia contro il Milan.

La Juventus ha vinto la Coppa Italia per 13 volte, mentre il Napoli ne ha vinte 5: l’ultima volta nel 2013-14. Basta solo dare una rapida occhiata all’albo d’oro completo della Coppa Italia per vedere come la competizione abbia avuto sempre un valore importante per entrambe le squadre

Dove vedere Napoli-Juve finale della Coppa Italia 2019-20

Napoli-Juve viene disputata allo stadio Olimpico di Roma. La partita è trasmessa in tv in chiaro su Rai1 e l’inizio della gara è previsto per le ore 21. Se si vuole vedere la partita in streaming invece basterà utilizzare raiplay.

Anche per questa partita valgono le disposizioni straordinarie che abbiamo già viste adottate nella

VIRGILIO SPORT | 17-06-2020 10:02