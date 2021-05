Finale Eurolega, Gasol: "Bryant mi sta guardando"

In vista della finale di Eurolega contro l’Efes, Pau Gasol ha ricordato l’ex compagno di squadra ai Lakers Kobe Bryant: “Col suo esempio mi ha insegnato a giocare queste partite, quelle del dentro o fuori. Abbiamo vissuto tre finali Nba fianco a fianco. Da lui ho appreso che in queste sfide serve aggressività, mentalità e leadership. E poi bisogna godersela fino in fondo. Ed è quello che farò stasera, essendo me stesso e dando alla squadra ciò di cui ha bisogno. Mi piace inoltre pensare che Kobe, da lassù, mi sta guardando”.

Vincendo il titolo Gasol raggiungerebbe Toni Kukoc, unico giocatore a vincere Eurolega, titolo Nba, Europeo e Mondiale: “Più che altro voglio vincerla perchè, dopo una carriera così lunga, non mi restano molte altre possibilità per farlo… Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa, piena di grandi giocatori. Bisogna andare in campo con disciplina, tenacia, concentrazione e sicurezza. Solo così si può vincere”.

OMNISPORT | 30-05-2021 15:15