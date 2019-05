Finale interminabile a Ginevra: Zverev batte Jarry

Alexander Zverev si aggiudica il torneo Atp di Ginevra dopo una giornata di tennis interminabile, al netto dei tre set con tanto di tie-break che parlano di una partita terminata 6-3, 3-6, 7-6(8).

La sua finale contro il cileno Nicolas Jarry (che lo aveva sconfitto a Barcellona) è stata infatti caratterizzata da due lunghe interruzioni per nubifragio, entrambe della durata di circa un'ora e mezza. Una vera e propria maratona, che ha indotto il tedesco – nervosissimo – anche a chiedere che la sfida fosse conclusa domenica, nonostante il calendario indichi che l'impegno Roland Garros è praticamente dietro l'angolo.

E invece, dopo i primi 45 minuti che avevano visto Zverev in vantaggio di un set e il suo avversario sopra di un break nel secondo, la partita si è conclusa e il secondo set è andato proprio a Jarry. Terzo set molto vibrante, con il tedesco in vantaggio per 4-0 e poi 6-3, con tre match point consecutivi sprecati. Alla fine la vittoria è però arrivata, anche se questo undicesimo successo del campioncino teutonico certamente non è sufficiente per affermare che la sua crisi sia stata definitivamente messa alle spalle.

SPORTAL.IT | 25-05-2019 23:57