Finale Superlega – Favola Trento: batte la Lube e si laurea campione d’Italia

Nove anni dopo è di nuovo la Itas a salire sul tetto d’Italia: gara 5 finisce 3-0, la squadra di Lorenzetti non fa sconti a Civitanova e si regala un successo incredibile ovvero il 5° titolo della sua storia.

17-05-2023 22:27

Questa volta è tutto vero: la Itas Trento è campione d’Italia. Dopo una serie di botte e risposta continui, arrivata fino al 2-2, c’è voluta gara 5 per eleggere la più forte di questo campionato di Superlega.

La sfida si mette subito bene per la squadra di casa che batte meglio e si mostra più concentrata tenendo sostanzialmente a bada per tutto il primo set gli ospiti, fino a chiuderlo 25-20 grazie all’ace di Nelli.

Nel secondo parziale il copione si ripete con Trento che cerca di comandare il gioco e con la Lube che cerca di stare lì lì, ma non ci riesce perché il muro di Sbertoli vale di nuovo il 25-20 nonché il 2-0 per la Itas.

I ragazzi di Lorenzetti non hanno alcuna intenzione di far rientrare in partita De Cecco & co e di nuovo si rimettono davanti. Punto dopo punto scavano un piccolo solco, in casa Civitanova nessuna trova le energie per ricucire lo strappo e quando Yant piazza il muro del 25-19 esplode la festa.

Questa vittoria vale tanto per Angelo Lorenzetti, che lascerà il club con un super trionfo, ma anche per Lavia, Michieletto, Sbertoli che dopo il mondiale si prendono un importante successo anche con il club. Con loro festeggiano, ovviamente e dopo una stagione incredibile, anche Kaziyski, Podrascanin, Lisinac, D’Heer e Laurenzano.

Onore alla Lube che questa sera si è presentata senza il suo faro Zaytsev, ha retto finché ha potuto in questa serie, salvo avere le pile scariche nelle ultime due trasferte . Top scorer di questa grande serata Alessandro Michieletto con 17 punti.