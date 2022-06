Finalissima, Italia-Argentina: cos'è la competizione e come funziona

01-06-2022 12:33

Questa sera, allo stadio Wembley di Londra, l’Italia di Roberto Mancini sfida l’Argentina per la Finalissima. Alle 20.45 le due squadre si sfideranno per un trofeo che non viene assegnato da più di 30 anni.

Finalissima a Wembley tra Italia e Argentina, che cosa è

Italia-Argentina che si gioca questa sera alle 20.45 non è una amichevole di lusso. È una finalissima che assegna a Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, un trofeo che non viene assegnato da oltre 30 anni. La Federazione Europea e quella sudamericana hanno deciso di riportare alla luce la competizione che era stata ideata negli anni ’80 e che era conosciuta come Coppa delle Nazioni europee-sudamericane ed era intitolata ad Artemio Franchi. A dicembre 2021 Uefa e Conmebol hanno deciso di ripristinare la competizione, andata in pensione nel 1992 con la Confederations Cup.

Finalissima, perché è stato scelto Wembley

La competizione si svolge a Londra e proprio a Wembley visto che la città è sede di un ufficio in cui ci sono tutte e due le Federazioni. L‘Italia è presente in quanto Campione d’Europa in carica mentre l’Argentina compete dopo aver vinto la Copa America lo scorso anno. Al termine dei tempi regolamentari se il risultato sarà in bilico si disputeranno normalmente supplementari e in caso i rigori.

Cosa vince chi trionfa nella Finalissima?

Chi trionferà vincerà, come di consueto un trofeo. Il logo di questo è ispirato al simbolo della vittoria per antonomasia, una corona di alloro con nastri che richiamano i colori delle Nazioni in gara. Nel trofeo ci sono anche due figure a lato che rappresentano i continenti Europa e America Latina, con il logo della Finalissima La coppa pesa circa 8,5 kg ed è alta 45 cm, realizzata in ottone e rivestita in argento.