Finals, Djokovic: "Altra finale con Berrettini? Perché no"

12-11-2021 20:05

Un’altra finale con Berrettini alle Finals? Djokovic ci spera: “Perché no. Io e Matteo siamo amici, abbiamo un buon rapporto e sono contento per lui che questo torneo si giochi in Italia, a Torino – ha aggiunto -. Speriamo che la sua presenza qui, in Italia, attiri tanta gente per tutte le partite. Questo è uno dei più grandi tornei nel nostro circuito e speriamo di vedere l’arena sempre piena”.

Sulla condizione fisica: “Mi sento bene. Dopo gli Us Open mi sono preso un po’ di tempo è ho recuperato. Ho ricominciato molto bene a Parigi, la settimana scorsa ho vinto lì contro Medvedev in finale. Ora sono fiducioso che vada tutto bene: speriamo di poter mantenere questo ritmo”, ha concluso Djokovic.

OMNISPORT