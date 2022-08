Fiorentina, affare Barak in dirittura di arrivo

22-08-2022 17:59

Fumata bianca tra Fiorentina e Verona per il trasferimento di Antonin Barak in Toscana. L’intesa sarebbe stata trovata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, per un affare complessivo da 14 milioni di euro più bonus.

Il via libera definitivo per l’arrivo del Nazionale ceco potrebbe arrivare dopo la gara di ritorno degli spareggi della Confererence League della Fiorentina contro il Twente. Barak è pronto a lasciare il Verona dopo due stagioni.

