Fiorentina, Biraghi: "Vincere la Conference per Astori"

Il capitano dei viola: "Una finale è sempre una partita importante, lo era anche quella di Coppa Italia".

06-06-2023 23:10

In vista della finale di Conference League, il capitano della Fiorentina Biraghi è intervenuto in conferenza stampa: “La cosa di cui sono sicuro è che usciremo senza rimpianti e forse non avremo nemmeno la forza di camminare per arrivare negli spogliatoi”.

“Una finale è sempre una partita importante – ha continuato -, lo era anche quella di Coppa Italia. Per me ha un sapore maggiore perché in caso di vittoria vorrebbe dire portare a Firenze un trofeo che manca da tantissimi anni: in pochissimi, a Firenze, sono riusciti a farlo. Davide Astori? Sempre con noi, è un pensiero costante, ce l’abbiamo all’interno dello spogliatoio e quotidianamente è dentro di noi: sarà anche per noi un motivo in più per alzare questa coppa”.