26-07-2022 12:45

Un mercato decollato e che ha già dato i suoi golosi frutti. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, fresca di qualificazione in Conference League, ha puntellato una rosa che già aveva fatto vedere grandi cose lo scorso anno e che adesso, con gli arrivi dei vari Gollini, Jovic e Mandragora, la possibilità di alzare concretamente l’asticella è possibile. Adesso serve però fare cassa con alcuni elementi che già da tempo sono usciti dalle gerarchie del tecnico ex Spezia e che hanno intenzione di cercare fortune altrove.

Tra tutti il rientrante Christian Kouame è il nome che può far maggiormente gola all’estero. Attaccante ivoriano classe 1997, Kouame è rientrato dal prestito all’Anderlecht, dove ha ritrovato il feeling con la porta avversaria mettendo a referto 13 reti e 10 assist in 36 presenze tra campionato e coppa. La formazione belga vorrebbe rinnovare il prestito, ma la Fiorentina cerca una sistemazione definitiva e il Galatasaray potrebbe accontentare Daniele Pradè, che nel fine settimana incontrerà i turchi per portare avanti l’affare. Gli altri due nomi sono sempre quelli di Pulgar e Dragowski: il primo che ha forti estimatori al di fuori dell’Europa (Flamengo in pole) e la Fiorentina vorrebbe cederlo il prima possibile per poter poi tesserare Dodo (anche lui extra comunitario), mentre sul portiere polacco continuano i contatti con lo Spezia.

