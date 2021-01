Fiorentina-Cagliari, la preoccupazione di Di Francesco

Sconfitta oggi per il Cagliari in casa della Fiorentina. Grande rammarico per Eusebio Di Francesco, tecnico dei sardi, che era convinto di uscire dal Franchi con un risultato positivo:

“Quando vieni a giocare a Firenze, sbagli un rigore, concedi poco, fai una partita di temperamento e perdi la partita, la rabbia è tanta. Per svoltare ci vuole poco, oggi sarebbe stata la giornata giusta. Peccato perché la partita sembrava essere alla nostra portata. C’era voglia, ho visto grande impegno da parte di tutti, ma c’è rammarico per il risultato”.

La squadra sarda è molto giovane, e quello che è mancato è l’apporto dei giocatori pià esperti in rosa, come Nainggolan e Godin:

“Sì, serve, ma abbiamo perso. Non capisco più cosa possa servire. Mi tengo stretta la prestazione, ma sono stufo di non fare punti”.

In fine una domanda sulla classifica, in questo momento abbastanza preoccupante:

“Ovviamente sono preoccupato. Sono giustamente preoccupato, la classifica non può essere questa. Sono preoccupato e dispiaciuto per la classifica”.

