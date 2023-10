Fiorentina-Cagliari, tensione prima della gara: i tifosi si affrontano in viale dei Mille

Attimi di tensione prima del match tra Fiorentina e Cagliari, gruppi del tifoso organizzato delle due squadre si sono affrontati all’esterno dello stadio Franchi armati di spranghe e fumogeni

02-10-2023 20:40

Attimi di tensione prima dell’ultimo posticipo di serie A tra Fiorentina e Cagliari. All’esterno dello stadio Franchi dove si giocherà la partita si sono affrontati i gruppi di tifosi organizzati delle due squadre armate di spranghe e di fumogeni. Gli scontri sarebbero avvenuto in viale dei Mille. Sulla vicenda non ci sono ancora molte notizie ma sono stati riportati danneggiamento alle auto, e anche un poliziotto sarebbe rimasto ferito negli scontri.

Danni ad auto e motorini a Firenze

Anche La Nazione riporta degli scontri avvenuti all’esterno dello stadio. Secondo il giornale toscano i tifosi sarebbero venuti a contatti all’angolo tra viale dei Sette Santi e viale dei Mille. Circa 30-40 tifosi ospiti hanno cominciato a lanciare dei fumogeni all’indirizzo di quelli della Viola, tirando fuori anche delle spranghe che avrebbero usato per colpire auto e motorini.

Le forze dell’ordine sono subito intervenute sul posto in assetto anti-sommossa e hanno dovuto operare delle cariche di alleggerimento per disperdere il gruppo dei tifosi ospiti, che avrebbero danneggiato gravemente un supermercato in viale dei Mille.