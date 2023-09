Pagelle Frosinone-Fiorentina 1-1: Gonzalez e Soulé colpiscono, Nzola e Cheddira non pervenuti

Top e flop di Frosinone-Fiorentina: Duncan migliore in campo, ottima prova anche di Arthur. Mazzitelli mai domo, Baez Stabile è un fantasma, Romagnoli sempre attento

28-09-2023 20:33

La Fiorentina fallisce l’occasione di agganciare la Juventus al terzo posto: finisce 1-1 allo Stirpe contro il Frosinone, ed è il risultato più giusto che potesse suggellare questa partita. Perché oltre ai gol, arrivati su azioni simili, le due squadre non hanno prodotto altre clamorose palle gol. Vero che la formazione di Italiano ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, ma i ciociari non hanno mai sofferto realmente, e hanno sempre ribattuto colpo su colpo.

Gonzalez ha colpito nel primo tempo, gol in fotocopia quello del pareggio ad opera dell’ex juventino Soulé su assist di Caso: da segnalare il ritorno in campo di Ikone, che ha disputato venticinque minuti al posto di Sottil. Per Italiano un rientro importante, che può dare nuova linfa all’attacco viola. Migliore in campo, senza alcun dubbio, Duncan, dominatore del centrocampo. Si tratta del quinto risultato utile per il Frosinone: non era mai successo nella storia del club in serie A.

Le pagelle del Frosinone

Turati 6,5 – Bravo in avvio su Nzola, si ripete in tuffo su Parisi. Sempre attento anche se non deve compiere parate impossibili

Oyono 6 – Sottil è un brutto cliente, balbetta in avvio poi riesce a contenerlo

Okoli 6 – Perde un brutto duello in avvio con Nzola, ma poi lo tiene bene. Ma in quanto a impostare, pecca ancora in precisione

Romagnoli 6,5 – Se la cava con l’esperienza

Marchizza 6 – Si fa beffare da Nico Gonzalez in occasione del vantaggio viola, cerca di riscattarsi attaccando con continuità

Mazzitelli 6,5 – Gioca come mezz’ala sinistra, ma difetta spesso in precisione e si fa ammonire per un fallo poco ortodosso su Arthur. Ci prova da lontano, Terracciano dice no

Barrenechea 6 – Bonaventura lo porta fuori posizione, lui non lo trova mai ma riesce comunque a svolgere la sua funzione di argine difensivo (91′ Bourabia sv )

Brescianini 5,5 – Tra i centrocampisti è quello che attacca di più, ma non riesce a incidere (66′ Garritano 6 – Cerca di dare ritmo)

Soulé 6,5 – Qualche colpo di classe in avvio, poi trova finalmente il gol. Aiuta anche in fase di non possesso (90′ Monterisi sv )

Cheddira 5 – Di lui si ricorda solo un passaggio sbagliato nel primo tempo (81′ Cuni sv )

Baez Stabile 5 – Il Frosinone sviluppa la manovra soprattutto a destra, lui resta per lunghi tratti fuori dal gioco (66′ Caso 6,5 – Entra e piazza subito l’assist per Soulé)

Le pagelle della Fiorentina

Terracciano 6 – Attento nelle uscite, primo intervento dopo oltre un’ora su Mazzitelli

Biraghi 6 – Molto attivo nel primo tempo, costretto a uscire per una botta (1′ st Kayode 5,5 – Si piazza a destra, qualche sbavatura)

Milenkovic 6 – Rimedia un giallo inutile dopo 21 minuti, fa buona guardia su Cheddira

Martinez Quarta 6,5 – Deve badare soprattutto a Brescianini che parte da lontano, sbarra la strada a chiunque gli si pari davanti

Parisi 5,5 – Si trova sul sinistro la palla del vantaggio, ma la spreca malamente. Gioca molto alto a destra, nel secondo tempo torna a sinistra e si fa beffare alle spalle da Soulé

Arthur 6,5 – In costante appoggio ai compagni, funge da regista abbassandosi tra i centrali e non spreca nemmeno un pallone (71′ Mandragora 5,5 – Cerca di contribuire all’assedio finale)

Duncan 7 – Magistrale assist per il gol di Nico Gonzalez: gioca più avanzato di Arthur, tampona e rilancia l’azione con un sinistro sempre al bacio. Commette il primo errore al 90′.

Gonzalez 6,5 – Grande conclusione all’8′, poi trova il gol di testa: è il terzo su tre. Nella ripresa scompare dal campo

Bonaventura 5,5 – Arretra molto per trovare palloni giocabili, appoggia costantemente il gioco offensivo ma non trova spazi interessanti (71′ Barak 6 – Pericoloso di testa)

Sottil 5,5 – Due spunti in avvio, ma si divora l’1-0 in contropiede poi Oyono gli prende le misure (59′ Ikone 6 – Torna in campo dopo mesi, trova qualche spunto interessante)

Nzola 5 – Si rende subito pericoloso, Turati gli sbarra la strada. I compagni lo innescano spesso, non sempre le sue scelte sono felici (81′ Beltran sv )

Top&flop della Fiorentina

Top: Duncan – Tante cose buone oltre all’assist, compresa una percussione centrale molto insidiosa

Flop: Nzola – Fallisce il gol in avvio, spreca molti palloni sbagliando le scelte al momento decisivo

Top&flop del Frosinone

Top: Mazzitelli – Cuore e anima della squadra, suona la carica nel momento decisivo

Flop: Cheddira – Non la becca praticamente mai

La pagella dell’arbitro

F. Forneau 6,5 – Unica soluzione ingarbugliata tra Soulè e Parisi, prende la decisione giusta. Per il resto, non si nota, il che per un arbitro è tanta roba. Partita tutt’altro che cattiva, lui la gestisce benissimo

Il tabellino della partita

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (46′ st Bourabia), Brescianini (21′ Garritano); Baez (21′ st Caso), Cheddira (37′ st Cuni), Soulè (45′ st Monterisi). In panchina: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Bidaoui, Kvernadze, Ibrahimovic, Reinier. Allenatore: Di Francesco

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi (1′ st Kayode), Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Arthur (26′ st Mandragora), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (26′ st Barak), Sottil (16′ st Ikone), Nzola (36′ Beltran). In panchina: Christensen, Comuzzo, Amatucci, Martinelli, Vannucchi, Ranieri, Lopez, Infantino, Brekalo, Kouame. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Fourneau

RETI: 19′ pt, Gonzalez, 25′ st Soulè.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Milenkovic, Mazzitelli, Okoli, Parisi, Oyono. Angoli: 8-9. Recupero: 2′, 5′.