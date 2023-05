Fiorentina, Commisso: ''Giocare due finali sarebbe speciale''

Il presidente viola, dopo la Coppa Italia, sogna di arrivare all'ultimo atto anche della Conference League.

09-05-2023 21:31

La Fiorentina si è già aggiudicata l’accesso alla finale di Coppa Italia del 24 maggio contro l’Inter. Ma il 7 giugno a Praga potrebbe anche giocare l’ultimo atto di Conference League se riuscisse a superare il Basilea nella doppia sfida in semifinale. Il presidente viola Rocco Commisso ha incontrato in giornata gli studenti del liceo Machiavelli di Firenze e ha parlato del finale di stagione della sua squadra.

Così Commisso: “Sono fiducioso in vista del Basilea, vogliamo superare il turno e arrivare in finale. Riuscirci sarebbe qualcosa di speciale, negli ultimi 62 anni la Fiorentina non ha mai disputato due finali nella stessa stagione”. Dopo la gara di ritorno del 18 maggio, i viola sapranno se potranno giocare o meno anche la finale di Conference League.