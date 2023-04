Fiorentina, Commisso punzecchia la Juventus: “Non faremo la loro fine”

Il presidente viola, anche nel momento della festa per la qualificazione alla finale di Coppa Italia, non dimentica i rivali

28-04-2023 12:42

Anche nei momenti felici, o forse proprio in quelli, si lanciano autentiche stilettate agli eterni rivali cittadini. Non è da meno Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che esultando per l’accesso della Viola alla finale di Coppa Italia, in cui affronterà l’Inter, non dimentica la Juventus, rivale per eccellenza dei gigliati. Juve che ha fallito la qualificazione alla finale della competizione tricolore, proprio perdendo la semifinale contro i nerazzurri.

Commisso: “Problemi Juve iniziati con Ronaldo”

Dunque, perché la festa sia completa, Commisso non può non citare chi invece sta vivendo un momento difficile, sul campo e fuori dal campo: “Io non faccio niente, porto solo i soldi dall’America per mandare avanti il progetto. Scherzi a parte, la situazione dei ricavi è un problema per noi. Non possiamo andare a prendere determinati giocatori per poi fare la fine della Juventus, che aveva comunque 400 milioni di ricavi. Se guardate i problemi che ha la povera Juve sono iniziati quando hanno preso Cristiano Ronaldo e da lì sono arrivati dove sono oggi. Questo non succederà mai alla Fiorentina che è fallita 20 anni fa ma non fallirà più. Non so dove arriveremo, ognuno di noi ha i suoi sogni e io ho i miei e poi vedremo dove arriveremo”.

Commisso: “Siamo contenti, ringrazio tutti”

Poi, c’è spazio anche per commentare lo 0-0 del Franchi con la Cremonese che, combinato con la vittoria per 2-0 allo Zini, ha proiettato la Fiorentina all’ultimo atto della Coppa Italia: “Siamo in finale, andiamo a Roma e speriamo in bene. Siamo molto contenti, stasera i ragazzi hanno fatto una grande partita e i tifosi hanno fatto una coreografia spettacolare. Ringrazio tutti: l’allenatore Italiano che è bravissimo e ho sempre difeso, la dirigenza e i calciatori”.

E ancora: “La Fiorentina può essere la rivelazione della stagione? Speriamo che il Signore ci aiuti, ma io voglio pensare a una partita alla volta. Un giudizio su Italiano? Questa è la sua prima finale di Coppa Italia ed è anche la mia prima. È bravissimo, sta facendo un grandissimo lavoro e quando lo criticavano io gli sono sempre stato vicino. La svolta è stata quando ho detto di prendersela con me ma di lasciare stare i giocatori e il mister. Non criticherò mai un mio giocatore, sono fatto così”.

Coppa Italia: Fiorentina-Inter il 24 maggio a Roma

La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter si giocherà il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I viola hanno giocato l’ultima finale della competizione nel 2014, quando persero contro il Napoli, finale passata alla storia per lo show di Genny ‘a Carogna e purtroppo per la morte di Ciro Esposito, colpito da un proiettile durante gli scontri tra tifosi azzurri e della Roma.

Molto più recente invece la finale dell’Inter. Dodici mesi fa, all’Olimpico, i nerazzurri giocarono e vinsero contro la Juventus, che pochi mesi prima avevano già superato nella finale di Supercoppa italiana. Nell’albo d’oro della competizione, i nerazzurri sono a quota 8 vittorie, la Fiorentina invece è a 6 (ultimo successo nel 2001).