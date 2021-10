Fiorentina, Commisso vuole una risposta da Dusan Vlahovic

Rocco Commisso non ha più pazienza: entro breve vuole assolutamente una risposta da Dusan Vlahovic, il giovane attaccante rivelazione della scorsa stagione della Serie A che sta trattando il rinnovo di contratto con la Viola. La società ha fatto un’offerta davvero importante, ma il giocatore non ha ancora deciso se accettare o no la proposta.

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente chiederà un altro incontro con gli agenti di Vlahovic nel corso della sosta per le nazionali, e questo dovrebbe essere quello definitivo in un senso o nell’altro.

OMNISPORT | 04-10-2021 16:10