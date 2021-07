Fiorentina, doppio addio: salutano Ribery e Caceres

Nessuna sorpresa. L’avventura di Franck Ribery alla Fiorentina è ufficialmente finita. Il contratto del francese, scaduto il 30 giugno, non verrà rinnovato.

A confermarlo è la stessa società viola, che ha salutato Ribery sui propri canali social ringraziando il campione transalpino per quanto fatto a Firenze.

L’avventura di Ribery alla Fiorentina si chiude così dopo due stagioni per un totale di 51 presenze, con 5 goal e 10 assist. Numeri importanti nonostante l’età e i problemi fisici che perseguitano il francese ormai da parecchio tempo.

Il futuro di Ribery comunque potrebbe essere ancora in Italia e più precisamente in Serie B dove, secondo le ultime indiscrezioni, Monza e Parma sognano il colpaccio per centrare la promozione.

Quella del francese non è però la sola partenza di questi giorni in casa viola. Anche Martin Caceres, con il contratto in scadenza il 30 giugno, non ha rinnovato.

Il club presieduto da Rocco Commisso ha salutato anche il difensore uruguaiano tramite i propri canali social:

Un doppio addio importante dunque per quanto riguarda la Fiorentina, che ora avrà il compito di sostituire questi due giocatori esperti che hanno dato un ottimo contributo nelle ultime stagioni.

Ribery ha salutato sui social la Fiorentina tra il rimpianto dei tifosi:

“La mia esperienza a Firenze purtroppo sta volgendo al termine. Mi sono sempre sentito pienamente a mio agio all’interno del club e vorrei ringraziare l’intera società . Grazie a tutto il personale, lo staff, il reparto medico, tutti i fisioterapisti e i miei compagni di squadra. Il mio tempo alla Fiorentina insieme a voi è stato fantastico e avete svolto sempre un ottimo lavoro. GRAZIE! A ciascuno di voi e a tutta la società auguro soltanto il meglio per il futuro e tanti successi in campo”.

OMNISPORT | 01-07-2021 22:07