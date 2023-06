Fiorentina, fatta un'offerta per Livakovic

Il club viola ha proposto sei milioni alla Dinamo Zagabria per il portiere croato che tanto ha fatto bene ai Mondiali in Qatar.

28-06-2023 21:43

La Fiorentina vuole un rinforzo importante tra i pali, tanto che la società viola si è messa in maniera seria sulle tracce di Dominik Livakovic. Ha già fatto un’offerta da sei milioni di euro alla Dinamo Zagabria per il portiere della Croazia classe 1995, grande protagonista dei Mondiali in Qatar anche per i rigori parati.

Livakovic sarebbe un acquisto molto importante per la Fiorentina, desiderosa di affiancare un portiere forte a Pietro Terracciano. Il croato ha un contratto con la Dinamo Zagabria, di cui è capitano, fino al 2024. Però intanto Livakovic non interessa solo al club viola, su di lui c’è anche il Villarreal.