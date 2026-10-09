La Fiorentina 2026-27 si è profondamente rinnovata rispetto all’ultimo tormentato campionato. La rosa allestita da Fabio Paratici è di tutto rispetto. Il direttore sportivo ha portato in maglia viola tanti giocatori di valore, ambiti anche da grandi club. Il monteingaggi totale lordo secondo il sito Capology ammonta a circa 60milioni. Il giocatore con lo stipendio più alto resta il portiere spagnolo David De Gea che prende 5,5 milioni lordi. Molto costoso anche l’ingaggio del rumeno Dragusin (5,2 milioni), così come altri due nuovi acquisti Beto e Joao Mario (3,7 milioni). L’italiano più costoso in rosa è Fagioli che prende 3,3 milioni così come l’attesissimo baby fuoriclasse argentino Franco Mastantuono.
Fiorentina 2026-27: gli ingaggi di Fagioli, Dragusin, Mastantuono, De Gea e gli altri giocatori viola
|Giocatore
|Ingaggio lordo
Mln euro
|David de Gea
|5,5
|Radu Dragusin
|5,2
|Beto
|3,7
|Joao Mario
|3,7
|Nicolò Fagioli
|3,3
|Franco Mastantuono
|3,3
|Fabiano Parisi
|3,1
|Goncalves
|2,8
|Marin Pongracic
|2,7
|Christ Inao Oulai
|2,5
|Mateo Pellegrino
|2,4
|Arthur Atta
|2,4
|Wilfried Gnonto
|2,4
|Luca Ranieri
|2,2
|Dodo
|1,9
|Marco Brescianini
|1,8
|Cher Ndour
|1,1
|Alex Jimenez
|1,1
|Riccardo Sottil
|1,1
|Viery
|0,9
|Alieau Njie
|0,8
|Victor Valdepenas
|0,7
|Fonte: da dati Capology.com
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