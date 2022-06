Fiorentina: Grillitsch si avvicina

10-06-2022 08:34

La Fiorentina è al lavoro per cercare di regalare a mister Italiano una pedina importante e fondamentale per il centrocampo dove c’è da metabolizzare l’addio di Torreira.

Il candidato al momento più papabile a rimpiazzare in rosa il centrocampista non riscattato e rientrato all’Arsenal, pare quello di Florian Grillitsch. Il nazionale austriaco è arrivato a fine contratto con l’Hoffenheim, e rappresenta una ghiotta occasione di mercato a costo zero.

Il club viola senza passare attraverso la società tedesca ha già intavolato una trattativa con l’entourage del giocatore. Le due parti stanno discutendo ma dalle ultime voci, l’intesa pare davvero vicina: si parla infatti di un contratto quadriennale in cui il giocatore classe 95, guadagnerebbe 2 milioni di euro netti a stagione.

La Fiorentina attende il prossimo incontro per ratificare un accordo in via definitiva. Grillitsch si avvicina ai viola e potrebbe ssere il nome nuovo per il centrocampo di Italiano.

