Fiorentina, Cicco Graziani: "Vlahovic magari resterà oltre giugno"

02-01-2022 18:56

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva della Fiorentina e in particolare della situazione legata al bomber Dusan Vlahovic, attaccante cercato da mezza Europa. Secondo Graziani, Vlahovic potrebbe rimanere a Firenze anche dopo l’estate:

“Vlahovic o Haaland? Il norvegese si è affermato come un attaccante a livello europeo già dai tempi del Salisburgo. Vlahovic ce lo stiamo godendo oggi nel campionato italiano ma non lo abbiamo visto nelle coppe continentali. Il serbo ha intrapreso la strada giusta guardando proprio al bomber del Borussia. Ma, per ora, quest’ultimo si fa preferire. Sostituto di Dusan in Viola? Non è semplice dare una risposta. La Fiorentina è in apprensione per il suo futuro perché non sa quanto ne ricaverà. Pare che lui voglia andare a scadenza fra un anno e mezzo avendo, in quel momento, un mercato incredibile, non è detto vada via a fine anno. Sembra che chieda 8 milioni per 4-5 anni. Per sostituirlo so che i dirigenti stanno seguendo anche il campionato brasiliano. In questo momento la società gigliata ha bisogno di fare mercato, il nome più ricorrente è quello di Mayoral. Ma se vuoi fare una piccola scommessa, per me, un nome poteva essere quello di Caicedo”.

