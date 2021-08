Fiorentina, Italiano: "Abbiamo un potenziale mostruoso"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è molto soddisfatto per la vittoria contro il Torino: “Anche a Roma per lunghi tratta la squadra ha fatto quello che ho chiesto. Oggi ci tenevamo, era la prima in casa davanti al nostro pubblico. Siamo partiti forte, i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa. Se giochiamo in questo modo, vinceremo tante partite e possiamo arrivare lontano. Ci sono margini di miglioramento mostruosi, l’obiettivo nostro è fare bene e toglierci tante soddisfazioni”.

Vlahovic: “A volte ci dimentichiamo che è un 2000. Lavora sempre a mille all’ora, è un trascinatore. Vuole sempre la palla, vuole determinare. Ha davanti un futuro strepitoso, diventerà un grandissimo centravanti”.

Il rischio nel finale: “Non si può mettere in pericolo una partita del genere nei minuti finali. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la gara, rischiando poi la beffa nei minuti finali. Hanno tutti grande voglia di incidere, in area attaccando in tanti”.

OMNISPORT | 28-08-2021 23:25