Fiorentina, Italiano: "Ancora zero punti, ci dà fastidio"

Il tecnico dei viola ha commentato la sconfitta contro la Juve

12-02-2023 20:55

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato a Dazn la sconfitta contro la Juventus a Torino: “Aabbiamo concesso due tre ripartenze su palla nostra: dobbiamo avere più attenzione, perché la squadra è sempre rimasta in partita e ha dato filo da torcere ad una Juve con gradi campioni. Un’altra prestazione che non ci lascia punti, una costante che inizia a darci fastidio”.

I gigliati hanno perso quattro delle ultime cinque partita: “Dobbiamo avere più determinazione, stiamo perdendo partite in cui possiamo prendere punti, ma non sta accadendo. La partita l’avevamo pensata nel modo giusto, sfruttando la profondità con Kouamé, Ikoné e Gonzalez. Non era semplice, ma Kouamé dà sempre l’anima e dà sicurezza”.