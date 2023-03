Fiorentina, Italiano: "Cabral ha iniziato a mettere le scarpe giuste"

Il tecnico dei viola: "Mandragora? Oggi l'ho abbracciato soprattutto per quell'assist".

12-03-2023 17:42

Dopo il trionfo sulla Cremonese, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha elogiato i due protagonisti del match: “Cabral ha iniziato a mettere le scarpe giuste, che devo dire… Mandragora è arrivato che aveva il freno a mano tirato, parlo spesso con lui. Ora è libero di testa, è cresciuto tantissimo in tecnica e cattiveria agonistica. Oggi l’ho abbracciato soprattutto per quell’assist, è stata la cosa più bella perché denota lucidità in una partita in cui sei meno brillante di altre volte”.

La Fiorentina sta crescendo e Italiano adesso è soddisfatto: “Stiamo iniziando a trovare il risultato in questo tipo di partite, ci mancava. Ora l’importante è gestire bene le forze perché stiamo giocando tanto ma arriviamo sempre motivati. Ogni allenatore deve metterci del suo, avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata una battaglia, loro sono stati bravi”.