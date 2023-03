Fiorentina, Italiano: "Con la Cremonese massima attenzione"

Il tecnico dei viola: "Mi auguro si prosegua su questo atteggiamento che è molto positivo".

11-03-2023 18:23

In vista del match contro la Cremonese, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così della condizione della squadra viola: “Stiamo bene fisicamente perché quando sei in fiducia un po’ di fatica non viene percepita. Mi auguro che questi momenti durino a lungo perché giocando tante gare dobbiamo star bene anche mentalmente. Abbiamo tante partite ravvicinate, non è semplice, cerchiamo sempre di recuperare tutti al 100%. Servirà il massimo dell’attenzione in tutto quello che facciamo. Alcune partite le stiamo giocando da squadra che sa quello che vuole, che scende in campo determinata, senza avere quelle sbavature che ci hanno concesso poche gioie e che ora si stanno tramutando in vittorie e gol. Mi auguro si prosegua su questo atteggiamento che è molto positivo. Non dobbiamo mollare, non dobbiamo staccare la spina perché mancano pochi mesi e dobbiamo cercare di essere ancora questi”.

Solo un gol subito nelle ultime tre partite giocate tra campionato e Conference League, una bella statistica per Italiano: “Sono contento anche da questo punto di vista perché quando innalzi l’attenzione e tutto quello che riguarda la percezione del pericolo si ottengono questi risultati. Stiamo iniziando ad essere molto concentrati nella nostra area di rigore nel momento di difendere, siamo riusciti a sbloccare anche i nostri attaccanti e siccome la differenza si fa sempre in quegli undici metri in questo momento stiamo lavorando con la giusta testa ed il giusto atteggiamento, i risultati recenti ci fanno immensamente piacere. Concentrazione massima su ogni competizione”.