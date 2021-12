Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo concludere bene l'anno"

18-12-2021 16:26

In vista di Fiorentina-Sassuolo, Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: “L’errore è quello di non approcciare bene una gara difficilissima data la forza dell’avversario che l’ha dimostrato battendo le migliori anche lontano da Sassuolo. Massima concentrazione sin da dopo la rifinitura di questa mattina. Dato che si gioca alle 12:30 dobbiamo già avere la testa alla gara di domani.

Loro giocano da anni bene, esprimono un gran calcio ed hanno calciatori di grandissima qualità. Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Il nostro obbiettivo è cercare di continuare sulla giusta strada: sembra che la squadra sia in crescita su tutti gli aspetti. Per fare vedere quanto di buono fatto nell’ultimo periodo, domani abbiamo un test importante contro una squadra fortissima”.

Italiano spera di chiudere bene prima di Natale: “Come è stato detto dobbiamo concludere bene l’anno. Mancano due partite in pochissimi giorni, dobbiamo sbagliare il meno possibile e cercare di ottenere il massimo. Serve dare continuità ala striscia positiva che stiamo facendo davanti ai nostri tifosi”.

