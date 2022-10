Fiorentina, Italiano: “Dobbiamo risalire in classifica al più presto”

29-10-2022 16:58

Alla vigilia della sfida con lo Spezia, il tecnico Vincenzo Italiano si affida alle parole della conferenza stampa per spiegare il momento: “Abbiamo passato il turno in Conference League, siamo stati bravi e questo dà fiducia alla squadra, ma in campionato abbiamo una classifica che non rispecchia quanto visto in campo, dobbiamo tornare a prenderci i punti che meritiamo”.

“È giunto il momento di crescere e costruire una nostra mentalità – continua l’allenatore gigliato – e per farlo dobbiamo fare filotto, vincere le prossime quattro partite ovvero le tre di serie A e contro il Riga, dobbiamo essere continui”.

“La sosta per il Mondiale? – conclude Italiano – Coinvolgerà tutti, staccheremo per qualche giorno e poi faremo una sorta di ritiro estivo con allenamenti e amichevoli”.