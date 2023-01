Fiorentina, Italiano: “Dobbiamo trovare continuità anche grazie alla Coppa Italia”

Dopo la bella prestazione in casa della Lazio valsa il pareggio per 1-1, la formazione viola torna in campo per giocarsi i quarti di Coppa Italia con il Torino. Il tecnico chiede di avere lo stesso entusiasmo dell’ultima di campionato.

31-01-2023 17:45

Fonte: Getty Images