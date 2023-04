Fiorentina, Italiano: "Dopo Verona è successo qualcosa"

Il tecnico viola: "Dovrò pagare una cena alla squadra perché questa è la mia prima vittoria a San Siro".

01-04-2023 21:31

Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha applaudito la sua Fiorentina dopo il trionfo sull’Inter: “Quando torni da una sosta è sempre una incognita. Mi fa piacere che i ragazzi siano tornati come li abbiamo lasciati, convinti e determinati. Vinciamo una partita bellissima e sono molto soddisfatto. Dopo Verona è successo qualcosa: si è creata fiducia ed empatia. Siamo in un periodo bellissimo, non ci siamo abbattutti nei momenti negativi, ci siamo ricompattati. Vincere questa gara è tanto per noi e lo abbiamo fatto battendo una grande squadra”.

Italiano ha fatto una promessa: “Dovrò pagare una cena alla squadra perché questa è la mia prima vittoria a San Siro. Non avevo mai vinto né da giocatore, né da allenatore. Abbiamo iniziato un mese di fuoco con una grandissima vittoria, ora concentriamoci ed andiamo avanti”.